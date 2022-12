Erst noch Schnee und Regen, dann die Sonne

„Die Schneefallgrenze liegt aktuell südtirolweit zwischen 1100 und 1700 m, am tiefsten im oberen Pustertal zwischen Niederdorf und Sexten“, informierte Landesmeteorologe Dieter Peterlin Sonntagmittag via Twitter.In weiten Teilen des Landes kam es zu Regenfällen. Auch am Montag geht es so weiter. Vor allem in der Früh und am Abend ziehen einige Schauer durch, wie der Landeswetterdienst berichtet. Schnee fällt demnach bis auf etwa 1200 Meter, gegen Abend auch etwas tiefer. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zwischen 4 Grad Celsius in Sterzing und 8 Grad in Bozen.Ab Dienstag dann ein anderes Bild: Es kommt zu einer Wetterbesserung und es scheint meist die Sonne. „Am Mittwoch geht es überwiegend sonnig weiter. Am Donnerstag scheint oft die Sonne, gegen Abend werden die Wolken wieder dichter“, blickt der Südtiroler Landeswetterdienst voraus.