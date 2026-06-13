Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof von Branzoll. Die 38-Jährige aus Rom, die derzeit in Meran wohnhaft ist, und ihr 36-jähriger Partner aus Bozen waren vermutlich aus Eifersucht in einen heftige Streit geraten und hatten sich gegenseitig angegriffen. <BR \/><BR \/>Als die Carabinieri eintrafen, war die Auseinandersetzung noch im Gange, sodass die Beamten einschreiten mussten, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Der Mann, welcher ebenso wie seine Partnerin unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, hatte sich infolge der Auseinandersetzung Schürfwunden im Gesicht und an den Armen zugezogen. Er wurde zur Behandlung ins Bozner Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>Die Frau zeigte sich hingegen äußerst aggressiv. Sie bedrohte die Einsatzkräfte, spuckte sie an und beschädigte das Dienstfahrzeug mit Tritten und Schlägen. Daraufhin wurde sie unter Kontrolle gebracht und mit auf die Wache nach Neumarkt genommen. Dort wurde sie auf freiem Fuß wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt.<BR \/><BR \/>Einer der Carabinieri, der von der Frau ebenfalls verletzt worden war, musste sich zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus von Cavalese begeben.