Der heutige <b>Donnerstag<\/b> zeigt sich in Südtirol von seiner trüben Seite: Bereits im Laufe des Vormittags breitet sich vom Unterland aus Regen auf das ganze Land aus. Die Schneefallgrenze liegt zunächst noch zwischen 2200 und 2400 Metern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 6 bis 11 Grad.<BR \/><BR \/>In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze weiter ab. Der morgige <b>Freitag<\/b> beginnt stark bewölkt, am Alpenhauptkamm sind zunächst noch einige Niederschläge möglich. Die Schneefallgrenze sinkt auf rund 1300 Meter. Gleichzeitig frischt der Nordwind teils kräftig auf. Erst am Nachmittag und Abend lockert die Bewölkung zunehmend auf.<h3>\r\nSonniges Wochenende in Sicht<\/h3>Nach dem wechselhaften Wetter stellt sich am <b>Samstag<\/b> eine deutliche Wetterbesserung ein. Verbreitet scheint die Sonne, der Himmel zeigt sich weitgehend wolkenlos. Auch der Nordföhn lässt im Tagesverlauf nach.<BR \/><BR \/>Der <b>Sonntag<\/b> bringt ebenfalls überwiegend sonniges Wetter. Im Laufe des Tages ziehen zwar bereits einige Wolken auf, insgesamt bleibt es aber freundlich. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 11 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle aktuellen Prognosen und Entwicklungen finden Sie hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>