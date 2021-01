Erst Sonne und Wolken, dann kommt wieder der Schnee

Nach einem wechselhaften Sonntag beginnt der Montag noch mit ein paar Wolken und Niederschlägen im Norden. Im Süden zeigt sich hingegen vermehrt die Sonne, die im Tagesverlauf verbreitet am Himmel zu sehen sein wird.Auch am Dienstag bleibt es aus aktueller Sicht noch sehr freundlich. Zur Wochenmitte hingegen zieht es dann wieder zu. Die Wolken werden dichter und bereiten einem neuerlichen Schneefall den Weg.Ab Donnerstag gibt es laut Prognosen des Landeswetterdienstes nämlich einige Flocken, unterhalb von 700 Metern können daraus auch Tropfen werden. Auch am Freitag bleibt es unbeständig.Die Temperaturen schwanken in der ersten Wochenhälfte zwischen minus 12 und 5 Grad. Ab Donnerstag wird es dann voraussichtlich nicht mehr ganz so frostig, es warten aus derzeitiger Sicht nur noch Tiefstwerte von minus 5 Grad.

deb