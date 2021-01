Erst wird es frostig, dann kommt wieder etwas Schnee

„Der Jänner ist üblicherweise der trockenste Monat des Jahres, die Monatsniederschläge belaufen sich auf nur 20 l/m². Dieses etwas stärkere Mittelmeertief der letzten 24 Stunden hat schon ausgereicht um die Monatssumme zu erreichen. Der Winter bleibt also viel zu nass/schneereich“, schrieb Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Samstag im Netz.Schnee hat das neue Jahr also bereits jede Menge gesehen. Und wie die aktuellen Prognosen zeigen, ist damit wohl noch immer nicht genug.Nach einem relativ freundlichen Sonntag werden die Wolken bereits am morgigen Montag wieder dichter. Am Alpenhauptkamm können ein paar Flocken fallen, bevor es am Nachmittag besonders im Vinschgau und im Unterland wieder auflockert. Der Dienstag und der Mittwoch verlaufen dann großteils sonnig, nur im Norden bleibt die Wolkendecke dichter.In der zweiten Wochenhälfte nehmen die Wolken dann überall wieder Überhand. Am Donnerstag setzt vor allem gen Norden Schneefall ein, Niederschläge sind auch für den Freitag vorausgesagt – bei einer Schneefallgrenze von über 1000 Metern. Der Süden bleibt von den Niederschlägen wahrscheinlich großteils verschont.Kalt bleibt es derweil im ganzen Land. Bereits für den Montag sind Tiefstwerte von bis zu minus 10 Grad vorausgesagt, zur Wochenmitte hin sinken diese noch um ein paar Grad tiefer in den Frost. Gegen Ende der Woche wird es schließlich wieder etwas wärmer, Höchstwerte von bis zu 8 Grad sind möglich.

deb