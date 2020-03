Erste bestätigte Todesfälle wegen Coronavirus in Deutschland

Beide Todesfälle wurden im am stärksten betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen gemeldet. Insgesamt sind in Deutschland 1112 Menschen infiziert.Das erste Todesopfer stammt aus dem Kreis Heinsberg. Einzelheiten wollte der Landrat erst am Montagabend mitteilen. Das zweite Todesopfer ist eine 89-jährige Frau aus Essen, die seit Anfang März in der dortigen Universitätsklinik behandelt wurde. Sie sei am Montagmittag an einer Lungenentzündung in Folge der Coronavirus-Infektion gestorben, wie die Stadt Essen am Montag mitteilte. Am Sonntag war bereits ein 60-jähriger Feuerwehrmann aus Hamburg in Ägypten am Coronavirus gestorben.

dpa