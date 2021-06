Erste Corona-Geimpfte: „Habt keine Angst vor einer Nadel“

„Egal, was ihr bisher darüber gedacht habt, lasst Euch impfen“, sagte die Britin am Montag der BBC.„Es ist nichts dabei. Habt keine Angst vor einer Nadel“, sagte sie. „Es schützt Euer Leben und das Leben Anderer.“Bilder von Keenans Erstimpfung am 8. Dezember 2020 in Coventry waren um die Welt gegangen, am 29. Dezember hatte sie die für den vollständigen Schutz notwendige zweite Dosis erhalten.Die „Maggie“ genannte Seniorin sagte nun, sie habe damals als Vorbild vorangehen wollen.

apa