„In den vergangenen 24 Stunden sind in großen Teilen Südtirols zwischen 3 und 6 Millimeter Regen gefallen. Lokal, teils mit Gewittern, auch deutlich mehr – etwa 31 Millimeter in Kaltern und sogar 61 Millimeter in Radein“, betont Landesmeteorologe Dieter Peterlin.<BR \/><BR \/>„Heute regnet es bis in den Nachmittag hinein weiter, danach trocknet es von Norden her ab. Ab morgen ist es wieder sonnig.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307007_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nTag für Tag<\/h3>In der ersten Tageshälfte des heutigen <b>Mittwochs<\/b> regnet es recht verbreitet. Am Nachmittag lassen die Niederschläge in den nördlichen Landesteilen nach, und die Wolken beginnen aufzulockern. Im Süden bleibt es länger unbeständig. Die Temperaturen steigen auf etwa 16 Grad im Wipptal und bis zu 19 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Donnerstag<\/b> verläuft landesweit sonnig. Verbleibende morgendliche Wolken lösen sich rasch auf, die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 23 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Freitag<\/b>, dem Feiertag, setzt sich das sehr sonnige Wetter fort. Der Himmel bleibt die meiste Zeit ungetrübt, und die Temperaturen steigen weiter an – auf bis zu 26 Grad.<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Auch der <b>Samstag<\/b> bringt viel Sonnenschein, begleitet von einigen Quellwolken am Nachmittag. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad.<BR \/><BR \/>Am <b>Sonntag<\/b> stellt sich voraussichtlich eine freundliche Mischung aus Sonne und zeitweise durchziehenden Wolkenfeldern ein.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>