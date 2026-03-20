„Es ist beeindruckend, wie sich die Kinder in das Thema vertiefen. Schon im theoretischen Unterricht sind sie ganz bei der Sache und erst recht, wenn es um die praktische Anwendung geht. Dadurch wird Erste Hilfe für sie greifbar“, resümiert Alexander Schmid, Präsident des Weißen Kreuzes, die bisherigen Erfahrungen mit dem Erste-Hilfe-Unterricht an Südtirols Schulen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291272_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Angefangen hat alles vor mehr als zwei Jahren als Pilotprojekt des Weißen Kreuzes. Dank der Zusammenarbeit mit der deutschen Bildungsdirektion ist der Erste-Hilfe-Unterricht inzwischen an vielen Grundschulen bereits fester Bestandteil des Lehrplans. Jährlich werden rund 3.000 Schülerinnen und Schüler damit in Erste Hilfe unterrichtet. Heuer hat sich auch die ladinische Bildungsdirektion angeschlossen.<BR \/><BR \/> „Das hat dem Projekt noch weiteren Rückenwind gegeben“, bedankt sich Schmid bei den Zuständigen in den Bildungsdirektionen und bei den vielen Lehrkräften, die den Erste-Hilfe-Unterricht in den Klassen nach einer Vorbereitung durch Mitarbeiter des Weißen Kreuzes größtenteils selbstständig durchführen. <BR \/><BR \/>Grundlage für den Unterricht ist ein pädagogisch fundiertes und altersgerecht aufgebautes Bücherpaket, welches das Weiße Kreuz in enger Zusammenarbeit mit der Kinderbuchautorin Isabell Halbeisen entwickelt hat. Es umfasst ein Basisbuch, individuelle Arbeitshefte sowie ein Lösungsheft für Lehrkräfte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1291275_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Für die praktischen Einheiten steht eigenes Übungsmaterial zur Verfügung. So wird gewährleistet, dass sich die Kinder nicht nur theoretisches Wissen aneignen, sondern dieses auch in der Praxis üben können und auf mögliche Notfälle und Gefahrensituationen aufmerksam gemacht werden.<BR \/><BR \/>Nach einer Pilotphase, die direkt über die 5-Promille-Zuweisungen an das Weiße Kreuz finanziert wurde, werden die Schulen inzwischen über Landesförderungen mit den Büchern ausgestattet. „Mit dieser Initiative wollten wir der Bevölkerung etwas zurückgeben und danken den Verantwortlichen für diese Weitsicht“, erklärt Ivo Bonamico, Direktor des Landesrettungsvereins. „Je mehr Menschen in unserer Gesellschaft die grundlegenden Erste-Hilfe-Maßnahmen kennen, desto engmaschiger ist die Rettungskette im Notfall und desto sicherer sind wir alle.“ Daher ist eine weitere Ausweitung des Projekts auf Mittelschulen angedacht.