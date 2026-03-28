Die militant-islamistische Houthi-Miliz reklamierte den Angriff für sich. Sie hätten eine Salve ballistischer Raketen gegen „sensible militärische Ziele“ in Südisrael gefeuert, meldete der Houthi-nahe TV-Sender Al-Masirah unter Berufung auf einen Sprecher. Demnach kündigte die Miliz an, ihre Angriffe fortsetzen zu wollen.<BR \/><BR \/>Jemenitische Miliz hatte erst am Freitag Eingreifen in den Krieg angedroht<BR \/>Die Houthi hatten im aktuellen Konflikt ihre „volle und unerschütterliche Solidarität“ mit Teheran angekündigt. Erst am Freitag drohte die Miliz mit einem Eingreifen seiner Kämpfer in den Iran-Krieg. Die vom Iran unterstützte Miliz ist wie die islamistische Hamas im Gazastreifen und die Hisbollah im Libanon Teil der iranischen „Achse des Widerstands“. Deren erklärtes Ziel ist die Vernichtung Israels.<BR \/><BR \/>Bereits nach Beginn des durch den Hamas-Angriff auf Israel ausgelösten Gaza-Krieges am 7. Oktober 2023 hatten die Houthi Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Zudem attackierten sie immer wieder Schiffe, die angeblich mit Israel in Verbindung standen. Seit Beginn einer Waffenruhe im Gazastreifen am 10. Oktober vergangenen Jahres hatten die Houthi jedoch keine Angriffe auf Israel oder auf Schiffe für sich reklamiert.