Erste Schneefälle und erster Frost in Südtirol

Die Kaltfront über Südtirol sorgte für einen deutlichen Wetterumschwung. Folglich kühlte es im ganzen Land ab. Während in Meran Sturmböen von über 100 Stundenkilometern durch die Passerstadt fegten, begann es unter anderem am Brenner und am Reschenpass zu schneien.Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, dass der frühe Schneefall keineswegs ungewöhnlich sei und sogar alle paar Jahre vorkomme. „Im Jahr 2018 hat es sogar Ende August weit heruntergeschneit“, unterstreicht Peterlin.Nach dem Schnee am Freitag gibt es am heutigen Samstagmorgen in den höhergelegenen Ortschaften Deutschnofen -0,3 Grad Celsius, St. Magdalena in Gsies und Pfelders -0,1 Grad Celsius den ersten Frost der Saison, so Peterlin. Am Sonntagmorgen werde es nach einer klaren und windstillen Nacht noch etwas kälter.Am Samstag schneit es am Alpenhauptkamm noch etwas, während es im Süden des Landes trocken bleibt. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1300 Metern. Am wärmsten wird es aller Voraussicht nach in der Landeshauptstadt Bozen, wo die Temperaturen auf bis zu 18 Grad Celsius klettern.Der Sonntag beginnt weitestgehend sonnig, im Tagesverlauf können aber immer wieder ein paar Wolken aufziehen. Die Temperaturen bleiben bescheiden.

jno