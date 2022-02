Erste Ukraine-lüchtlinge in Italien eingetroffen

Die italienische Innenministerin Luciana Lamorgese richtete eine Taskforce ein, die sich um die Unterbringung der Flüchtlinge kümmern soll. Italien sei bereit, seinen Beitrag zu leisten, sagte die Ministerin.Ein Bus mit ukrainischem Nummernschild und etwa 50 Personen an Bord ist am Sonntag in Triest eingetroffen. An Bord befanden sich Frauen und Kinder sowie zwei Männer – einer davon der Fahrer -, die vor dem Krieg flüchteten. Ein weiterer Bus kam in Piacenza an, mit rund 40 Frauen und ihren Kindern, darunter ein neun Monate altes Baby, an Bord. Am Samstag und Sonntag trafen mehrere Familien im Trentino ein.Der Präfekt von Venedig, Vittorio Zappalorto, sagte, dass mehrere hundert ukrainische Flüchtlinge in Venetien angekommen seien. Die Städte Bologna und Florenz organisierten die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge. Auch die Gemeinde Rom richtete eine Taskforce ein, die sich um die Unterbringung der Flüchtlinge kümmern soll.In Italien lebt eine der größten ukrainischen Gemeinschaften der Europäischen Union. Rund 240.000 Menschen mit ukrainischen Wurzeln leben in Italien, drei Viertel davon sind Frauen, die oft im Pflegebereich arbeiten.Auch die ausländerfeindliche Regierungspartei Lega erklärte sich für die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge bereit. „Ich habe immer gegen illegale Migrantenankünfte aus Nordafrika gekämpft. Wir sind aber zur Aufnahme echter Flüchtlinge bereit“, sagte Salvini.Der Ministerrat in Rom will neue Bestimmungen im Zusammenhang mit der Krise in der Ukraine verabschieden. Geplant sind Hilfen für das ukrainische Volk durch die Lieferung von Waffen, Material und Ausrüstung. Die Regierung will auch eine größere Flexibilität bei der Nutzung der verschiedenen Energiequellen des Landes ermöglichen.

apa