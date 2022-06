Erster Affenpocken-Patient in Deutschland genesen

Der erste Mensch, der in Deutschland mit dem Affenpocken-Virus diagnostiziert worden war, ist laut Meldung eines Krankenhauses genesen. Der 26-jährige Brasilianer wurde nach rund 2 Wochen Behandlung symptomfrei entlassen, teilte die München Klinik am Dienstag mit. Ein zweiter Patient sei bereits in der Vorwoche in häusliche Isolation entlassen worden.