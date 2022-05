Auch in Italien gibt es bereits 4 bestätigte Fälle. Der erste wurde am 19. Mai gemeldet Medien berichteten am Dienstag, dass es auch am Krankenhaus Bozen einen Verdachtsfall geben soll.„Das stimmt nicht“, sagt Erne zu STOL. Ein Mann, der auf den Kanarischen Inseln war, habe sich zwar mit Fieber in der Notaufnahme gemeldet, er habe sich aber nicht mit dem Affenpocken-Virus infiziert, so Erne.Alles was Sie zum Affenpocken-Virus wissen müssen, lesen Sie hier.