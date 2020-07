Deutscher Corona-Patient 1: „Habe keine Antikörper mehr“

Ein als erster deutscher Covid-19-Patient geltender Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto hat bereits 3 Monate nach seiner Ansteckung keine gegen eine erneute Ansteckung schützenden Antikörper mehr in sich. „Seit April habe ich keine neutralisierenden Antikörper mehr“, sagte der Mann in einem von Webasto am Montag veröffentlichten Interview.