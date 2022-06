Foto: © APA

Die Bestätigung erfolgte im Krankenhaus Santa Chiara in Trient und wurde, wie in solchen Fällen üblich, durch einen Abstrich der in einem Hautbläschen enthaltenen Flüssigkeit durchgeführt, informiert der Sanitätsbetrieb Trient.Die epidemiologische Untersuchung ist im Gange, um gefährdete Kontakte zu ermitteln und gegebenenfalls Präventivmaßnahmen zu ergreifen.Der Sanitätsbetrieb weist darauf hin, dass sehr enge Kontakte, wie z. B. direkter Kontakt von Angesicht zu Angesicht, Haut-zu-Haut- oder Mund-zu-Haut oder Kontakt mit kontaminierten Gegenständen (Bettwäsche) notwendig sind, um sich zu infizieren. „Derzeit ist das Risiko für die öffentliche Gesundheit gering“, so die Aussendung abschließend.