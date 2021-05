Erster Millionengewinn bei Impflotterie im US-Staat Ohio vergeben

„Glückwunsch an Abbigail und Joseph“, schrieb Gouverneur Mike DeWine auf Twitter. Schon nächste Woche würden die nächsten Gewinner ausgelost.Bis Montag hatten sich bereits knapp 3 Millionen Bürger für die Verlosung des Geldpreises und des Stipendiums registriert. Die Preise sollen jeweils noch in den kommenden 4 Wochen ausgelost werden, um mehr Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Gewinnen kann jeder Bewohner, der schon mindestens die erste Impfung erhalten hat. Ohio hat knapp 12 Millionen Einwohner.Rund 45 Prozent der Bevölkerung oder 5,23 Millionen Menschen haben bislang mindestens die erste Impfung erhalten, wie amtliche Daten zeigen. Damit liegt der Staat noch unter der landesweiten Quote von 50 Prozent der Gesamtbevölkerung.Viele Bundesstaaten und Kommunen in den USA haben bereits Anreize ausgelobt, damit sich möglichst viele Bürger impfen lassen. Präsident Joe Biden hat das Ziel ausgegeben, bis zum Unabhängigkeitstag am 4. Juli sollten rund 70 Prozent aller rund 260 Millionen Erwachsenen im Land mindestens die erste Impfung erhalten haben.Bislang haben 62 Prozent der Erwachsenen mindestens die erste Impfung bekommen. Die USA haben sich genügend Impfstoff gesichert. In Tausenden Apotheken und auch vielen kommunalen Stellen sind bereits Impfungen ohne Terminvergabe möglich.

dpa