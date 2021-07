Erstes Delta-Todesopfer in Südtirol: Für wen es gefährlich wird

In vielen Ländern breitet sich die gefährliche Delta-Variante aus, in Südtirol fordert sie ihr erstes Todesopfer. Alle Infizierten, die – auch mit Delta – in Spitälern behandelt werden, haben eines gemeinsam. Und damit ist klar, wer bei der besonders ansteckenden Mutante das größte Risiko eingeht. + Von Barbara Varesco