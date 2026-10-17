Gemeinsam mit Anna und Adler Tiri können Kinder ab vier Jahren die Vielfalt, Gemeinsamkeiten und Besonderheiten der drei Länder spielerisch entdecken. Ab sofort ist das Buch zum Preis von 19,50 Euro im Buchhandel erhältlich. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus wird es an alle öffentlichen Kindergärten in den drei Euregio-Ländern verteilt. Wer das Euregio-Wimmelbuch selbst entdecken möchte, hat dazu bei Buchvorstellungen und beim Tag der offenen Tür am 26. Oktober in Innsbruck Gelegenheit.<BR \/><BR \/>Der Euregio-Präsident, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle betont: „Mit dem Euregio-Wimmelbuch wird die Euregio bereits für die Jüngsten erlebbar: Es zeigt auf kindgerechte Weise unsere unterschiedlichen Traditionen, Sprachen und Besonderheiten, aber auch das, was Tirol, Südtirol und das Trentino miteinander verbindet.“ <h3>\r\nDrei Länder, drei Sprachen, unzählige Details<\/h3>Auf sieben detailreich illustrierten Doppelseiten haben Autorin Kathrin Gschleier und Illustratorin Chiara Rovescala den Alltag der Euregio dargestellt: von Bergen und Wandern über Baustellen und Tunnel, Küche und traditionelle Gerichte bis hin zu Fasching und Brauchtum, Ernte und Landwirtschaft, Werkstatt und Handwerk sowie Märkten und typischen Produkten. <BR \/><BR \/>Konzipiert wurde das Wimmelbuch für Kinder ab vier Jahren, doch auch Erwachsene kommen beim gemeinsamen Durchblättern auf ihre Kosten. Eingestreute Wörter auf Deutsch, Italienisch und Ladinisch spiegeln die sprachliche Vielfalt der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino wider und ermöglichen einen zusätzlichen spielerischen Lerneffekt.