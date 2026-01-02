Emanuele Galeppini (es gibt unterschiedliche Angaben über das Alter, 16 oder 17) aus Genua habe sich zum Zeitpunkt des Unglücks in dem betroffenen Lokal aufgehalten, hieß es. <BR \/><BR \/>Bestätigt wurde der Tod des Nachwuchsgolfers vom italienischen Verband. Dieser würdigte Galeppini in sozialen Netzwerken als jungen Athleten, der Leidenschaft und sportliche Werte verkörpert habe, und sprach der Familie sein Beileid aus. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256748_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Verbandes wurde Galeppini anhand seines im Lokal aufgefundenen Mobiltelefons identifiziert.