Erstes VKE Spielbusfestival auf den Bozner Talferwiesen

Am Sonntag, den 18. September, wurde auf den Talferwiesen in Bozen, das erste Spielbusfestival des VKE - Verein für Kinderspielplätze und Erholung organisiert. Gemeinsam mit „Ali per giocare“ - dem italienischen Spielbus-Dachverband, wurden hunderte von Kindern, Eltern und Großeltern dazu eingeladen gemeinsam zu spielen, Zeit zu verbringen und Spaß zu haben.