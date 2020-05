Erstes Wochenende in Freiheit: Das Wetter spielt mit

Das erste Wochenende in der Phase 2, das Wetter passt dazu. 🥾🧗‍♂️🏊‍♂️🚴‍♀️😷 Zwar wird es nicht ganz ungetrübt, aber dennoch recht sonnig und warm. Einzelne gewittrige Regenschauer sind möglich, meist bleibt es aber trocken. Flächendeckenden Regen gibt es erst am Montag. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 8, 2020

Im Laufe des Freitags ziehen immer wieder hohe Wolkenfelder durch, die den Sonnenschein etwas abschwächen können. Jedoch bleibt es im gesamten Land trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 20 und 27 Grad.Am Wochenende schwächt sich das Hoch leicht ab. Von Westen her gelangen etwas feuchtere Luftmassen in den Alpenraum. Der Samstag beginnt in einigen Tälern mit Hochnebel, ansonsten wird es sonnig. Am Nachmittag sind durch einige größere Quellwolken einzelne Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen auch am Samstag Höchstwerte von 20 bis 27 Grad.Am Sonntag sind warme und freundliche Wetterverhältnisse zu erwarten. Die Schauerneigung nimmt am Nachmittag zwar leicht zu, jedoch bleibt es großteils trocken. Am Montag hingegen wird es trüb und regnerisch.

stol