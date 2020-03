Erstkommunion in Bozen verschoben

Die Eltern erhielten den Brief am Montagabend und erfuhren das, was schon länger vermutet wurde. Die Erstkommunikanten in Bozen müssen auf ihre Erste Heilige Kommunion noch etwas länger warten.Hier der Brief von Dekan Bernhard Holzer an die Eltern und Erstkommunikanten.Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die Erstkommunion auch in vielen weiteren Pfarreien verschoben werden.

