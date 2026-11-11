Die Fortschritte beim Klimaschutz seien weltweit zu langsam und erfahren teilweise einen Rückwärtstrend, zeigt der CCPI 2027, der im Rahmen der aktuell in der Türkei stattfindenden UNO-Klimakonferenz (COP31) präsentiert wurde. <BR \/><BR \/>Die Klima-Rangliste bewertet seit zwanzig Jahren jährlich den Klimaschutz von 64 Ländern plus EU, die zusammen für mehr als 90 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Zum wiederholten Male bleiben die ersten drei Plätze des Rankings symbolisch leer, da kein Land aktuell ausreichend Klimaschutz umsetzt.<h3>\r\nDänemark führt Liste an<\/h3>Angeführt wird die Liste auch heuer von Dänemark, Portugal, Großbritannien, Spanien und Marokko. „Was diese Staaten gemeinsam haben, sind stabile Rahmenbedingungen für Klimaschutz, oft auch durch Gesetze“, konstatierte Madlen Peter, Co-Autorin des Berichts. Unter den Schlusslichtern finden sich erneut der Iran, die USA und Russland, aber auch Bosnien und Herzegowina, das diesmal erstmals dabei ist.<BR \/><BR \/>Es gibt aber auch Bewegung im Ranking: Deutschland hat sein bisher schlechtestes Ergebnis, während Ungarn durch seinen Regierungswechsel als größter Aufsteiger hervorgeht. Veränderungen zeigen sich auch über den Index hinweg: „Zum ersten Mal seit Beginn der Covid-19-Pandemie dürften die weltweiten Emissionen im Jahr 2026 zurückgehen“, sagte Index-Co-Autor Niklas Höhne. „Das rasante Wachstum im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Fortschritt bei der Elektrifizierung sowie die zurückgegangene Abholzung haben dazu beigetragen, die Grundlagen für diesen Wandel zu schaffen.“<BR \/><BR \/>Zum Trend beigetragen habe auch die im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg gesunkene Ölnachfrage. Höhne mahnt, dass Regierungen umgehend handeln müssen, um daraus nachhaltige Emissionsminderungen zu machen.