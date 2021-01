Erstmals K2 im Winter bestiegen

„Ein Team von 10 nepalesischen Sherpas hat den K2 an diesem Nachmittag bestiegen“, bestätigte der Sekretär des Alpinclubs von Pakistan (ACP), Karrar Haidri am Samstag. Sie seien um 01.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MEZ am Freitag) zum Gipfelsturm gestartet und hätten die Spitze um 16.56 Uhr erreicht.Der K2 nahe der Grenze Pakistans zu China war bisher der einzige der 14 Achttausender der Welt, der noch nie im Winter erklettert wurde. Nun bereiten sich 50 Bergsteiger aus aller Welt in 3 internationalen Expeditionen auf einen Winteranstieg vor – unter ihnen auch Tamara Lunger. Der K2 wurde 1954 zum ersten Mal bestiegen. Er gilt als weit anspruchsvoller als der knapp 8849 Meter hohe Mount Everest, der höchste Berg der Welt. Gründe sind unter anderem die steile Route und die Lawinengefahr. Bisher haben ihn nur rund 300 Menschen bestiegen. 2008 wurden 11 Bergsteiger von einer Lawine getötet. Im Norden Pakistans erhebt sich auch der als „Killerberg“ gefürchtete Nanga Parbat (8125 Meter).

dpa