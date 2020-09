Erstmals Kurienkardinal im Vatikan positiv getestet

Der 63-jährige Purpurträger wurde am Donnerstag bei seiner Ankunft in Manila positiv auf das Coronavirus getestet. Er sei symptomfrei und bleibe in Heimisolierung in Manila.Geprüft wird inzwischen mit wem Tagle in den vergangenen Tagen in Kontakt gekommen ist. Am 7. September hatte sich der Kardinal einem Test in Rom unterzogen und zwar mit negativem Resultat.

apa