Erstmals mehr als 200.000 Neuinfektionen in Großbritannien

Binnen 24 Stunden wurden 218.724 Fälle gemeldet, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. Zudem seien 48 Sterbefälle registriert worden. Der staatliche Gesundheitsdienst NHS warnte wegen der vielen unter Quarantäne stehenden Mitarbeiter vor einer Überlastung der Krankenhäuser.Mindestens 6 Krankenhäuser meldeten am Dienstag „kritische Vorfälle“, was bedeutete, dass die Situation die vorrangige Versorgung beeinträchtigen könnte. Premierminister Boris Johnson versprach Maßnahmen zu ergreifen, um die Personallücken in den am stärksten betroffenen Gebieten zu schließen. Wie die „Sunday Times“ berichte, fehlten in der vergangenen Woche rund 50.000 NHS-Mitarbeiter bei der Arbeit, weil sie krank waren oder sich selbst isolierten.Auch die Verkehrsbetriebe hatten mit Ausfällen zu kämpfen, so dass Pendler nach einem Feiertag am Montag lange Wartezeiten bei der Rückkehr zur Arbeit in Kauf nehmen mussten. Jeder, der positiv auf das Coronavirus getestet wird, muss sich zehn Tage lang selbst isolieren. Forderungen, diese Beschränkungen für das Gesundheitspersonal zu lockern, schloss Gesundheitsminister Sajid Javid jedoch aus.Großbritannien zählt mit insgesamt fast 149.000 Corona-Todesfällen zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern in Europa. Das Vereinigte Königreich sieht sich derzeit mit immer neuen Rekordzahlen bei den Neuinfektionen konfrontiert. Dies liegt vor allem an der hoch ansteckenden Omikron-Variante des Virus. Auch die Zahl der Krankenhauseinweisungen wegen Covid-19 steigt seit einiger Zeit wieder an, hat aber lange nicht die Spitzenwerte vorheriger Pandemie-Wellen erreicht.Im Gegensatz zu den Regionalregierungen von Schottland, Wales und Nordirland hatte die britische Regierung, die für die Gesundheitspolitik in England zuständig ist, die Corona-Maßnahmen über die Feiertage nicht verschärft. Premierminister Johnson setzt stattdessen auf eine Steigerung der Impfquote. Die Regierung erklärte zuletzt, dass das Land versuchen müsse, „mit Covid-19 zu leben“. Neue Einschränkungen werde es nur „als absolut letzten Ausweg“ geben, sagte Gesundheitsminister Javid am Wochenende.

apa