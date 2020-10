Erstmals mehr als 90.000 Corona-Neuinfektionen in den USA

Zuletzt breitete sich das neuartige Virus vor allem im Norden und Mittleren Westen der USA stark aus. Die Gesamtzahl der verzeichneten Ansteckungsfälle in den Vereinigen Staaten stieg nach Angaben der Universität inzwischen auf 8,94 Millionen. In absoluten Zahlen sind die USA das am stärksten von der Pandemie betroffene Land der Welt.China meldete indes weniger Corona-Fälle. Die Zahl der Neuinfektionen sei in den vergangenen 24 Stunden auf 25 gesunken, nachdem es zuvor noch 47 gewesen seien, wie die Gesundheitsbehörde des Landes mitteilt. Die neuen Fälle seien mit einer Ausnahme aus dem Ausland „importiert“ worden. Die Gesamtzahl der bisher bestätigten Covid-19-Fälle in der Volksrepublik liegt nun bei 85.940. Die Zahl der Todesfälle verharrte unverändert bei 4634.Der iPhone-Hersteller Apple schließt wegen der Pandemie und dem Lockdown vorübergehend die meisten seiner Geschäfte in Frankreich. 17 von 20 Läden sollen ab Freitag geschlossen bleiben, steht auf der Homepage des US-Konzerns. Das Unternehmen war zunächst nicht für eine Reaktion zu erreichen.

apa