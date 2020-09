Erstmals seit 6 Monaten wieder Schule in Italien

In Südtirol hat die Schule bereits am vergangenen Montag begonnen – eine Woche früher.Regierungschef Giuseppe Conte hatte sich am Mittwoch in einer Fernsehansprache an die Schüler gewandt: „Danke, Ihr habt den höchsten Preis in dieser Krise gezahlt“, sagte er.Italien war als eines der ersten Länder in Europa massiv vom Coronavirus getroffen worden. Anfang März wurden alle Schulen geschlossen, seitdem mussten die rund 8 Millionen Schüler zu Hause bleiben.

apa/afp