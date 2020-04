Erstmals seit Anfang März kein positiver Fall

783 Personen waren im Bundesland noch infiziert - Samstagabend waren es 814 gewesen.2556 Menschen galten in Tirol mit Stand Sonntagabend als wieder genesen, um 30 mehr als am Tag zuvor.Die Zahlen würden zeigen, dass die getroffenen Schutzmaßnahmen „sinnvoll sind und Wirkung zeigen“, erklärte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).„Die Tirolerinnen und Tiroler halten sich an die Verordnungen und helfen damit aktiv mit, Leben zu retten und einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Ausbreitung des Coronavirus zu leisten“, so Platter.Indes kam eine Verstorbene hinzu: Eine 87-Jährige aus dem Bezirk Lienz starb mit oder an Covid-19. Die Frau hatte Vorerkrankungen.

apa