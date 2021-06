Erstmals seit August keine Neuinfektionen

Am 18. August 2020 wurden keine Neuinfektionen registriert. Damals jedoch wurden in den Daten noch ausschließlich die PCR-Tests erfasst.Die Antigen-Schnelltests werden erst seit Dezember in den Daten mit einberechnet, seitdem diese auch offiziell anerkannt wurden. Vorher war lange noch nach einem Antigen-Test ein PCR-Test zwingend nötig.Im Juni wurden bereits 3 Mal 0 Neuinfektionen mittels Antigen-Schnelltest vermeldet, einmal gab es eine 0 bei den PCR-Tests.Eine „Doppelnull“, also weder einen positiven Antigen-Schnelltest noch einen positiven PCR-Test gab es somit noch nie. Jedoch wurden am Wochenende auch wie gehabt weniger Tests durchgeführt.Die Coronavirus-Lage beruhigt sich damit weiter. Seit heutigem Montag ist auch eine neue Verordnung in Kraft. Gebannt ist das Virus jedoch noch lange nicht, eine 4. Welle gilt als wahrscheinlich. Neben Tests ist vor allem die Impfung ein wichtiges Mittel im Kampf gegen das Virus. Warum auch Geimpfte sich weiter testen lassen sollten, lesen Sie hier. Untersuchte Abstriche gestern (20. Juni): 270Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 0Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 48.628Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 590.525 Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 221.756 (+66)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.552.786Gesamtzahl der positiven Antigentests: 26.199Durchgeführte Antigentests gestern: 575Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 0Nasenflügeltests Stand 20.06.2021: 694.230 Tests gesamt, 855 positive Ergebnisse, davon 358 bestätigt, 330 PCR-negativ, 167 ausständig/zu überprüfen.Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 6In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 22Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 3 (davon 3 als ICU-Covid klassifiziert)Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1180 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 476Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 136.261Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 136.737Geheilte Personen insgesamt: 73.384 (+12)Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 2.043, davon 1.681 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 58, davon 46 geheilt. (Stand: 13.05.2021)

sabes/am