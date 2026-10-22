Der betroffene Patient sei Anfang Oktober in Lyon gestorben, teilten am Donnerstag das französische Gesundheits- und Landwirtschaftsministerium in einer gemeinsamen Erklärung mit. Er habe unter starker Immunschwäche gelitten. Für die Bevölkerung bestehe nach derzeitigem Erkenntnisstand „kein Gesundheitsrisiko“.<BR \/><BR \/>Das Shamonda-Virus wird durch Stechmücken übertragen, es kam bisher den Angaben zufolge nur bei Nutztieren vor – seit kurzem auch in Europa. „Obwohl das Shamonda-Virus bereits seit Jahrzehnten in Afrika und Asien zirkuliert, war bisher kein Fall beim Menschen dokumentiert“, erklärten die beiden Ministerien. <BR \/><BR \/>„Es handelt sich somit um einen Ausnahmefall bei einem Patienten mit stark geschwächtem Immunsystem.“ Der Patient habe wegen einer schweren Erkrankung in Lyon im Krankenhaus gelegen und sei Anfang Oktober gestorben.