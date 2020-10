Erstmals über 2000 Neuinfektionen in Österreich

Höchstwerte wurden aus Wien, Oberösterreich, Niederösterreich und Tirol gemeldet, so die Zahlen vom österreichischen Innen- und Gesundheitsministerium. Die Zahl der Patienten in den österreichischen Krankenhäusern stieg auf über 1000.841 Covid-19-Erkrankte mussten am Donnerstag auf Normalstationen behandelt werden, 161 lagen auf Intensivstationen - 14 mehr als am Mittwoch.Insgesamt befanden sich somit 1002 Coronavirus-Patienten im Spital. Die Zahl der Toten stieg um 15 auf 940. Am Donnerstag galten16.934 Menschen als aktiv infiziert.Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen hat das Robert-Koch-Institut am Donnerstagvormittag ganz Österreich mit der Ausnahme von Kärnten zum Risikogebiet erklärt. STOL hatte berichtet.

apa/stol