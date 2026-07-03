Bereits im Mai war der Lupus immer wieder im Raum Gumpeneck gesichtet worden, seit Juni hat er bei mindestens drei Gelegenheiten Schafe gerissen. „Herdenschutzmaßnahmen, die der Viehhalter umgesetzt hat, haben zu keiner Besserung der Situation geführt“, teilte das Land Steiermark mit. Die Sachverständigen der – nunmehr seit der kürzlichen Reform des Jagdgesetzes und des Naturschutzgesetzes – zuständigen Abteilung für Land- und Forstwirtschaft haben den Status als „Schadwolf“ gemäß der steirischen Wolfsverordnung festgestellt.<h3>\r\nNeue, bessere Wolfsverordnung dennoch geplant<\/h3>Das Tier darf nun in den kommenden vier Wochen – bis 28. Juli – in einem Radius von zehn Kilometern rund um den letzten Vorfall bejagt werden. Die Waidmänner und -frauen in den betroffenen Revieren seien bereits informiert worden. „Dass jetzt der erste Wolf in der Steiermark zum Abschuss freigegeben wurde, unterstreicht, dass unsere vielen Schritte hin zu einem praxistauglicheren Prädatorenmanagement im Sinne der heimischen Alm- und Weidewirtschaft Wirkung zeigen“, sagte Schmiedtbauer.<BR \/><BR \/>Die Landesrätin sei froh, dass der betroffene Viehhalter nun „nicht mehr hilflos zusehen muss, wie seine Herde wiederholt überfallen und Schafe gerissen werden“. Dass jetzt erstmals eine Abschussfreigabe in der Steiermark vorliegt, ändere aber nichts an unseren Plänen, eine neue, noch bessere Wolfsverordnung auf den Weg zu bringen.