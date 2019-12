Erstochener Fritz von Weizsäcker beigesetzt – Große Anteilnahme

Zahlreiche Trauergäste begleiteten den mit bunten Blumen geschmückten Holzsarg, als dieser am Montag zum Grab gebracht wurde. Vater und Sohn haben dort nun gemeinsam ihre letzte Ruhestätte.





Die Mutter des Getöteten, Marianne von Weizsäcker (87), stand gefasst am Grab ihres jüngsten Sohnes. Sein Bruder Andreas starb im Jahr 2008. Der frühere Bundespräsident starb 2015.Der Chefarzt der Berliner Schlosspark-Klinik war am Abend des 19. November bei einem Vortrag erstochen worden. Ein Zuhörer war mit einem Messer auf den 59-Jährigen losgegangen. Für den renommierten Mediziner kam jede Hilfe zu spät.Laut Staatsanwaltschaft soll der Angreifer psychisch krank sein und „wahnbedingt“ eine Abneigung gegen die Familie haben. Der 57-Jährige wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Gegen ihn wird wegen Mordes und versuchten Mordes ermittelt. Auch ein Polizist, der privat bei dem Vortrag war, wurde schwer verletzt, als er versuchte den Angreifer zu stoppen.

dpa