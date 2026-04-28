Vergleicht man die Daten mit jenen innerhalb der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino, liegt Südtirol mit einer Erwerbstätigenquote von 80 Prozent im Mittelfeld: Das Bundesland Tirol erreicht 82 Prozent und das Trentino 77,6 Prozent. <BR \/><BR \/> „Das Erreichen der 80-Prozent-Marke ist ein wichtiger Meilenstein für Südtirol. Gleichzeitig zeigt der Vergleich, dass aktive Arbeitsmarktpolitik weiterhin konsequent notwendig ist, um das vorhandene Arbeitskräftepotenzial besser zu nutzen und die Erwerbsbeteiligung weiter zu erhöhen“, betont Arbeits-Landesrätin Magdalena Amhof.<h3>\r\nHerausforderung Erwerbstätigenquote der 15- bis 24-Jährigen<\/h3>Sozialpartner und Landesregierung haben sich im kürzlich genehmigten Strategiepapier AM#S²2030 das Ziel gesetzt, bis 2030 insgesamt acht arbeitsmarktpolitische Werte zu erreichen. Besonders herausfordernd bleibe die Lage bei der Erwerbstätigenquote der 15- bis 24-Jährigen. Diese liegt 2025 bei 29,9 Prozent und damit auf dem niedrigsten Stand seit 2006. „Auf nationaler Ebene ist Südtirol damit zwar Spitzenreiter, allerdings sind im Bundesland Tirol 56,7 Prozent der Jugendlichen dieser Altersgruppe erwerbstätig“, zeigt Landesrätin Amhof auf. <h3>\r\nRegisterarbeitslosigkeit soll auf 4,5 Prozent sinken<\/h3>Auch die Registerarbeitslosenquote liegt mit 6,3 Prozent noch deutlich über dem für 2030 angestrebten Zielwert von unter 4,5 Prozent. Hinzu kommt eine Betreuungsrelation von 795 eingetragenen Arbeitslosen pro Arbeitsvermittler bzw. -vermittlerin und Personenjahr; bis 2030 wird hier ein Wert von 1\/400 angestrebt.<BR \/><BR \/>Positiv entwickelt sich hingegen die Erwerbstätigkeitsquote älterer Personen. Die Quote der 55- bis 64-Jährigen liegt 2025 bei 70,3 Prozent und damit leicht über dem für 2020 anvisierten Zwischenziel. Erstmals wird in der Arbeitsmarkt-News die Erwerbstätigenquote der 60- bis 69-Jährigen ausgewiesen; sie beträgt in Südtirol 37 Prozent.<h3>\r\nErwerbstätigkeit von Frauen: Auch hier Handlungsbedarf<\/h3>Obwohl die Erwerbstätigenquote der Frauen mit 74,3 Prozent einen Höchststand aufweist, bleibt sie unter dem für 2025 anvisierten Zielwert von 77 Prozent. Der Unterschied zu den Männern beträgt 11,2 Prozentpunkte. Gerade deshalb, so Landesrätin Amhof, bestehe weiterer Handlungsbedarf: Man wolle bis 2030 mit 78 Prozent Erwerbstätigenquote zumindest jenen Wert erreichen, den das Bundesland Tirol bereits heute aufweist. <BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/arbeit.provinz.bz.it\/de\/arbeitsmarkt-news" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die vollständige Ausgabe der aktuellen Arbeitsmarkt-News finden Sie hier. <\/a>