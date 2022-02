Erzbischof Gänswein: „Viele lassen sich von diesem feigen Angriff täuschen“

Diese „Strömung“ habe „seine Person, seine Theologie und sein Pontifikat nie geliebt“, so Gänswein in einem Interview mit dem „Corriere della Sera“.Der Missbrauchsskandal in Deutschland sei „eine ideale Gelegenheit zur Abrechnung“. „Viele lassen sich leider von diesem feigen Angriff täuschen, es gibt so viel Dreck“, beklagte der Erzbischof. Für den Sekretär des emeritierten Papstes Joseph Razinger „wissen diejenigen, die Benedikt kennen, dass die Anschuldigung, er habe gelogen, absurd ist“. „Man muss zwischen einem Fehler und einer Lüge unterscheiden“, mahnte Gänswein.Im Kampf gegen die Pädophilie in der Kirche habe Ratzinger als erster als Kardinal gehandelt hat und dann als Papst die Linie der Transparenz fortgesetzt. Während Benedikt XVI. den Mea-Culpa-Brief schrieb, „dachte er an die Missbrauchsopfer und vor seinen Augen hatte er Gott selbst“, betonte Gänswein.Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hat Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche um Verzeihung gebeten – konkrete Vertuschungsvorwürfe gegen sich, wie im Münchner Gutachten festgehalten, aber entschieden zurückgewiesen. „Ich habe in der katholischen Kirche große Verantwortung getragen. Umso größer ist mein Schmerz über die Vergehen und Fehler, die in meinen Amtszeiten und an den betreffenden Orten geschehen sind“, schrieb er in einer Stellungnahme, die der Vatikan am Dienstag veröffentlichte. Ratzinger war vor seinem Pontifikat 2005 bis 2013 Erzbischof von München und Freising.

apa