Erzbischof von Bologna neuer Präsident von Italiens Bischofskonferenz

Zuppi behauptete sich gegen Paolo Lojudice, Erzbischof von Siena, und Giuseppe Petrocchi, Erzbischof von L'Aquila. Zuppi ist seit 2015 Erzbischof von Bologna und seit 2019 Kardinal.Der Erzbischof von Bologna ersetzt Kardinal Gualtiero Bassetti, der nach fünf Jahren Amtszeit nicht mehr antrat. Der 80-jährige Bassetti hatte am Montag die 76. Generalversammlung des Episkopats eröffnet, die bis Freitag in Rom stattfindet.Zuppi gilt als Vertrauter des Papstes. Er wird am Freitag am letzten Tag der CEI-Generalversammlung eine Pressekonferenz abhalten, bei der er die Grundlinien seines Mandats vorstellen wird.Die CEI wurde 1952 gegründet. Insgesamt gehören der Bischofskonferenz 237 aktive Erzbischöfe und Bischöfe an. Sie spielt eine wichtige Rolle in den Beziehungen zwischen dem Vatikan und dem italienischen Staat. Sie gibt unter anderem die Tageszeitung „L 'Avvenire“ heraus und betreibt den katholischen TV-Sender TV2000.