<b>Von Micaela Taroni<\/b><BR \/><BR \/>Die Frau arbeitete in einer Kindertagesstätte und einem Kindergarten in Vighizzolo, einem Ortsteil von Montichiari. Die Gesundheitsbehörde ATS Brescia hat vorsorglich Maßnahmen zur Infektionsprophylaxe für Menschen eingeleitet, die in den vergangenen Tagen Kontakt zu der Erzieherin hatten. Dazu zählen insbesondere Kinder und deren Angehörige.<BR \/><BR \/>Die 53-Jährige hatte am Freitag noch die Kinder und deren Eltern verabschiedet. Dabei hatte sie ihnen ein Wiedersehen am folgenden Montag angekündigt. In den darauffolgenden Stunden soll sie Fieber, starke Kopfschmerzen und eine zunehmende Verschlechterung ihres Gesundheitszustands entwickelt haben. Am Samstagmorgen verschlechterte sich ihr Zustand offenbar dramatisch. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie verstarb.<BR \/><BR \/>Nach Angaben des Bürgermeisters von Montichiari, Marco Togni, soll eine Obduktion die genaue Todesursache klären und den Verdacht auf Meningitis überprüfen. Der Kindergarten soll am Montag ergulär geöffnet bleiben.<BR \/><BR \/>Meningitis ist eine Entzündung der Hirnhäute, also der schützenden Gewebeschichten, die das Gehirn und das Rückenmark umgeben. Ausgelöst werden kann sie unter anderem durch Viren oder Bakterien.<BR \/>Eine bakterielle Meningitis ist besonders gefährlich und kann innerhalb weniger Stunden lebensbedrohlich werden. Typische Symptome sind hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, Nackensteifigkeit, Übelkeit, Erbrechen und Lichtempfindlichkeit. In schweren Fällen können Bewusstseinsstörungen und Kreislaufprobleme auftreten.<BR \/><BR \/>Die Erkrankung kann je nach Erreger durch Tröpfcheninfektion oder engen Kontakt übertragen werden. Bei Verdacht auf eine bakterielle Meningitis ist eine sofortige medizinische Behandlung notwendig. Enge Kontaktpersonen können je nach Erreger vorsorglich Antibiotika erhalten.