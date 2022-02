Es bahnt sich „normaler“ Gefängnisalltag an

Die Kinder, die nach dem Aufkommen der schweren Verdachtsmomente gegen die Frauen an einem sicheren Ort untergebracht wurden, werden im Rahmen eines Beweissicherungsverfahrens im geschützten Raum angehört. Bei der Befragung anwesend sein wird der U-Richter und ein Psychologe; die Verteidigung kann alles aus dem Raum hinter dem Einwegspiegel mitverfolgen.Die Kinder werden zu den Vorfällen angehört, deren Opfer sie den Erhebungen zufolge waren, u.a. zum stundenlangen nächtlichen Beten, zu dem man sie gezwungen haben soll.Erleichterungen gibt es indes für die 5 Frauen, die nach dem Nein des Freiheitsgerichtes zu ihrer Enthaftung weiterhin im Frauengefängnis einsitzen. Bisher waren sie in Einzelhaft – nicht zuletzt auch, um zu verhindern, dass sie sich untereinander absprechen könnten. Das brachte mit sich, dass sie in ihrer Zelle isoliert waren und diese nur rund eine Stunde täglich verlassen konnten.Die Staatsanwaltschaft hat beantragt, diese strenge Maßnahme aufzuheben, was ab jetzt „normalen“ Gefängnisalltag bedeutet. Die Frauen sollen inzwischen erklärt haben, dass sie nicht der Gemeinschaft der „Neuchristen“ angehören, sie hätten sich nur Videos von Predigten des „Schwertbischofs“ Nikolaus Schneider, der den „Neuchristen“ vorsteht, angeschaut. Da die Ermittler in den Wohnungen versteckte Kameras installiert hatten, dürften auch diese Momente aufgezeichnet worden sein.

rc