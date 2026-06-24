Auch am heutigen Mittwochvormittag scheint im ganzen Land ungetrübt die Sonne, lokale Restwolken lösten sich im Laufe des Morgens auf.<BR \/><BR \/>Am Nachmittag bilden sich laut Prognosen des Landeswetterdienstes einige Quellwolken, vereinzelt kann es zu gewittrigen Schauern kommen.<BR \/><BR \/>Die Temperaturen steigen auch heute wieder auf 31 bis 35 Grad Celsius.<h3>\r\nBis zu 37 Grad<\/h3>Auch am morgigen Donnerstag bleibt es sonnig und heiß, bei Temperaturen von bis zu 37 Grad. Gewitter sind dabei nicht in Sicht. Am Freitag scheint größtenteils die Sonne, am Nachmittag steigt die Gewitterneigung leicht an.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirol-hitzewelle-haelt-an-ab-morgen-warnstufe-rot-heftige-gewitter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Seit Dienstag gilt in Südtirol aufgrund der Hitzewelle Warnstufe „Rot“. <\/a><BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wie-gut-ist-bozen-auf-diese-hitze-vorbereitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie gut Bozen auf die Hitze vorbereitet ist, lesen Sie hier. <\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/abstimmung-wie-vertragen-sie-die-hitze" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>