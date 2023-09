Es bleibt sommerlich und es wird noch wärmer

Bis zu 33 Grad am Wochenende

In Südtirol herrscht seit Tagen sonniges Spätsommerwetter. Und es wird so bleiben. Am Wochenende steigen die Temperaturen sogar noch um ein bis 2 Grad, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.Am heutigen Freitag gibt es viel Sonnenschein mit einem oft wolkenlosen Himmel. Die Höchstwerte reichen von 28 Grad im Wipptal bis zu 31 Grad in Bozen.Am Samstag bleibt es sonnig und sehr warm für die Jahreszeit. Auch der Sonntag bringt viel Sonnenschein und kaum Wolken mit Temperaturen um bis zu 33 Grad.Der Montag bringt keine Wetteränderung, es dominiert weiterhin der Sonnenschein bei wenigen Wolken.Mehr Wolken gibt es am Dienstag, die Temperaturen gehen leicht zurück.