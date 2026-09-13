„Der Montag beginnt im Süden meist sonnig, im Norden des Landes, speziell im hinteren Ahrntal ist es am Vormittag noch etwas unbeständig“, schreibt der Südtiroler Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/> Tagsüber gibt es laut Prognosen einen Wechsel aus Sonne und Wolken, am dichtesten bleiben die Wolken im Ahrntal. <BR \/><BR \/>Dabei bleibt es größtenteils warm, die Temperaturen in Bozen erreichen bis zu 30 Grad Celsius. <h3>\r\nSonne am Dienstag, Gewitter am Mittwoch<\/h3>Am Dienstag herrscht abgesehen von ein paar Frühnebelfeldern verbreitet strahlender Sonnenschein.<BR \/><BR \/>Am Mittwoch kann es zu einigen Regenschauern und Gewittern kommen. Auch der Donnerstag bringt laut Landeswetterdienst voraussichtlich wechselhaftes Wetter mit einigen Wolken und etwas Regen.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>