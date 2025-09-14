Am morgigen Montag halten sich in den Morgenstunden über den südlichen Tälern stellenweise Hochnebelfelder, die sich bald auflösen oder in Hangwolken umwandeln, berichtet der Südtiroler Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Meist scheint laut Prognosen von der Früh weg die Sonne. „Es wird angenehm warm mit Höchstwerten von 22 Grad Celsius im Wipptal bis 26 Grad im Unterland“, so der Landeswetterdienst.<BR \/><BR \/>Erst am Dienstag sind in der zweiten Tageshälfte einzelne Schauer möglich. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol lesen Sie auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b><BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>