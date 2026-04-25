„Das Hoch bleibt bestehen und sorgt weiterhin für stabile und warme Verhältnisse“, berichtet der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/>Auch am Sonntag scheint im ganzen Land die Sonne, am Vormittag ist es meist wolkenlos. Im weiteren Verlauf ziehen einige Schleierwolken auf, die am Abend dichter werden. <BR \/><BR \/>Die Temperaturen steigen in Bozen auf bis zu 29 Grad Celsius. <h3>\r\nRegen am Montag<\/h3>Auch der Montag beginnt verbreitet sonnig. „Am Nachmittag bilden sich Quellwolken und vor allem in den südlichen Gebirgsgruppen sind einzelne Regenschauer möglich“, so der Landeswetterdienst. <BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum aktuellen Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>