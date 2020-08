Es braucht wieder Geduld auf Südtirols Straßen

Auf Südtirols Hauptverkehrsverbindungen ist wieder sehr viel los: Auf der Brennerautobahn kommt es in Fahrtrichtung Norden zu Kolonnenverkehr und Stau ab Mauls. Außerdem staut es in Fahrtrichtung Süden bereits ab Atzwang.Im Pustertal, Grödnertal und im Passaiertal, sowie auf der MeBo in Fahrtrichtung Bozen ist ebenfalls einiges an Geduld gefragt. Hier geht es nur langsam weiter.Auch bei den Stadtzufahrten in Bozen kommt es zu Verzögerungen.Die Brennerstaatsstraße ist zudem völlig überlastet. Es staut aktuell in Fahrtrichtung Süden von Atzwang bis Bozen Industriezone. Es ist mit einem Zeitverlust von 50 Minuten zu rechnen.

