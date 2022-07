Es brennt schon wieder in Bozen

Die Bozner Feuerwehren sind bereits am Entstehungsort, um den Brand so schnell wie möglich zu beseitigen. - Foto: © Privat

Um kurz nach 10 Uhr wurden zahlreiche Bozner Feuerwehren alarmiert: An der Guntschnapromenade hatte sich ein Brand entfacht. Wie umfangreich dieser ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Bereits gestern kam es an der Guntschnapromenade zu 3 verschiedenen Waldbränden. Durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Auch in Schabs und Frangart wüteten am gestrigen Vormittag die Flammen. Während es die Einsatzkräfte in Frangart lediglich mit einem kleinen Brand zu tun hatten, mussten die Feuerwehrleute aus Schabs Oberhalb der Raststätte Lanz gleich gegen 2 Brände vorgehen. Einer der Brände erstreckte sich über eine große Fläche von rund 200 Quadratmetern.