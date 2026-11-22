Nicht gut findet das der Freie Abgeordnete Andreas Leiter Reber so, weswegen er am Freitag einen entsprechenden Beschlussantrag im Landtag eingereicht hat: Auch Südtirol solle in einer Studie psychische Belastung und Suizidgefährdung der Landwirte untersuchen. Denn: „Diese Daten wären als Grundlage für gezielte Prävention wichtig.“<BR \/><BR \/>Präventionswissenschaftler Christian Hetzel hat jüngst die Polizeiliche Kriminalstatistik von Bayern ausgewertet. Das Ergebnis: Selbst unter vorsichtiger Annahme waren von 2017 bis 2024 mindestens 50 Prozent mehr Suizide je 100.000 Personen in der Land- und Forstwirtschaft oder der Fischerei zu verzeichnen als in der übrigen Bevölkerung. Bei den 18- bis 59-jährigen Männern dieser Berufsgruppen ist die Suizidrate laut seiner Veröffentlichung sogar mehr als dreimal so hoch.<BR \/><BR \/>In Frankreich etwa stellte die Wissenschaft bei männlichen Landwirten bereits 2008 ein 28 Prozent höheres Suizidrisiko fest als für die Allgemeinheit. Schweizer Untersuchungen kommen zu einem ähnlichen Ergebnis. Und eine Untersuchung der Universität für Weiterbildung Krems (mit Daten von Oktober 2024 bis Februar 2025) zeigte bei österreichischen Landwirten im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung höhere Werte bei Suizidgedanken (19,7 gegenüber 14,3 Prozent), Angstsymptomen (31,1 gegenüber 14,6 Prozent), depressiven Symptomen (28 gegenüber 21,4 Prozent), hohem Stress (66,9 gegenüber 51 Prozent) und Schlafproblemen (15,3 gegenüber neun Prozent).<BR \/><BR \/>Den besten Einblick in die Südtiroler Seelenwelt der bäuerlichen Bevölkerung dürfte Nicole Irsara, Koordinatorin der Lebensberatung für die bäuerliche Familie bei der Südtiroler Bäuerinnenorganisation, haben. Sie weiß: „Es brodelt auf unseren Höfen. Überbelastung und Überforderung sind bei uns in der Beratung große Themen. <BR \/><BR \/>Denn von der Landwirtschaft alleine kann man heute kaum noch leben. Und mit Zweit- und Nebenjobs steigt einfach der Stress.“ Hinzu kommen Generationenkonflikte und die Tatsache, dass man sich am Hof nicht gut aus dem Weg gehen kann: „Man wohnt und arbeitet zusammen. Und gerade in der Viehwirtschaft ist man auch sehr an den Hof gebunden. Die Tiere müssen täglich versorgt werden, da sind Auszeiten wie Urlaube oft nicht möglich.“ Und dann komme auch hinzu, dass man es nicht so gewohnt sei, über die eigenen Gefühle zu reden. <BR \/><BR \/>Hier, wie auch in der restlichen Bevölkerung, sind es dann meist die Frauen, die sich an unterstützende Dienste wie etwa die Lebensberatung wenden. Auch, sagt sie, wenn Suiziddrohungen im Raum stünden. Ob und wie sich die Südtiroler bäuerliche Bevölkerung hier von der Allgemeinheit unterscheidet, dazu gebe es allerdings keine Daten. „Das könnte aber sinnvoll sein, um gezielter zu helfen“, findet Irsara. <BR \/><BR \/>Das sieht auch der Freie Abgeordnete Andreas Leiter Reber so, weswegen er am Freitag einen entsprechenden Beschlussantrag im Landtag eingereicht hat, mit dem er u.a. eine Studie zur psychischen Belastung von Südtirols Bauern und Bäuerinnen in Auftrag geben sowie die Suizidgefährdung in der Landwirtschaft beleuchten möchte. <BR \/><BR \/><b>Anlaufstellen<\/b><BR \/><BR \/>Hier findet man Hilfe: <BR \/><BR \/>Psychologisches Krisentelefon (rund um die Uhr): Grüne Nummer 800 101 800<BR \/><BR \/>Caritas Telefonseelsorge: 0471 052 052, www.telefonseelsorge.bz.it<BR \/><BR \/>Psychologische Dienste: <BR \/>Bozen: 0471 435 001<BR \/>Meran: 0473 251 960<BR \/>Bruneck: 0474 586 220<BR \/>Brixen: 0472 813 100<BR \/><BR \/>Im Notfall: Notrufnummer 112 wählen oder in die Erste Hilfe eines Krankenhauses gehen, dort besteht rund um die Uhr ein psychiatrischer Bereitschaftsdienst<BR \/><BR \/>Lebensberatung für die bäuerliche Familie: Tel. 0471 999 400 oder lebensberatung@baeuerinnen.it<BR \/><BR \/>Weitere Anlaufstellen: www.suizid-praevention.it\/<BR \/>www.dubistnichtallein.it\/