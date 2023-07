„Es fehlt Personal“: Aufruhr im Bozner Gefängnis

Das Regionalsekretariat der Osapp (Autonome Gewerkschaftsorganisation der Strafvollzugspolizei) hat das Personal des Bozner Gefängnisses zu einem Aufruhr aufgerufen, um gegen den chronischen Personalmangel zu protestieren.Die Initiative – so meldet die Nachrichtenagentur Ansa – fordert eine „angemessene Anzahl von Polizeieinheiten im Juli“ , wobei sich die Gewerkschaft die Möglichkeit vorbehält, „weitere Protest- und Demonstrationsformen“ auszurufen.„Der chronische Personalmangel im Bozner Gefängnis ist bekannt, ebenso wie die enormen Verwaltungs- und Betriebsschwierigkeiten, die das diensthabende Personal angesichts der in vielerlei Hinsicht 'heißen' Sommerzeit täglich anstrengenden Arbeitsschichten aussetzen, angefangen vom Urlaubsplan der wenigen Bediensteten bis hin zur anhaltenden Hitze, die statistisch gesehen die Zunahme kritischer Vorfälle in allen Einrichtungen bewirkt. Als ob das nicht schon genug wäre, hat das Gefängnis, das ohnehin schon stark unter Personalmangel leidet, keinen ständigen Direktor und keinen Abteilungsleiter“, erklären der nationale Sekretär Maurizio La Porte und der regionale Sekretär Raffaele Caramella.Der Personalmangel, so die Gewerkschafter, untergrabe die „innere Sicherheit des Gefängnisses“, mit Problemen bei der Planung und Durchführung von Diensten und wöchentlichen Ruhezeiten und der „Zunahme von kritischen Ereignissen“.