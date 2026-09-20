„Es geht recht sonnig weiter, nur am Alpenhauptkamm bleibt es wechselhafter“, so der Südtiroler Landeswetterdienst in seiner Prognose zum Montag. <BR \/><BR \/>Es bleibe warm, die Höchstwerte reichen von 22 Grad Celsius im Wipptal bis 29 Grad Celsius im Unterland. <BR \/><BR \/>Am Dienstag scheint die Sonne laut Prognosen meist ungetrübt. Der Himmel präsentiert sich voraussichtlich wolkenlos. <BR \/><BR \/>Auch am Mittwoch scheint nach Auflösung von örtlichem Hochnbelen verbreitet die Sonne. <BR \/><BR \/> <a href="stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter finden Sie auf der STOL-Wetterseite. <\/a>